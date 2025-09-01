Congo-Kinshasa: Maniema - Le Proved encourage une rentrée scolaire massive d'élèves et enseignants dès ce 1er septembre

Le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 à l'intérim, Kefa Madua Bwanamoy, appelle les élèves et les enseignants à se présenter massivement à leurs écoles respectives ce lundi 1 er septembre dès les premières heures, avec ou sans objets Classiques.

Il a indiqué dimanche 31 aout, que tout est déjà mis en place en province pour accueillir les élèves et garantir une rentrée scolaire réussie. Il encoure également les parents, dont les élèves n'ont pas toutes les fournitures demandées par les écoles, de les envoyer en classe avec ce qu'ils possèdent.

Il justifie cette démarche par la volonté d'éviter des retards des cours aux élèves, annonçant également qu'ils n'y ont pas de grève dans cette province éducationnelle, contrairement aux messages distillés sur les réseaux sociaux.

« Il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux où on commence à dire que l'ouverture est reportée la semaine prochaine, non, nous commençons le lundi premier septembre comme nous indique le calendrier scolaire ».

Il encourage les enfants à ne pas se gêner parce que n'ayant pas tous les objets scolaires au grand complet : « Aux enfants qu'ils ne traînent pas à la maison, qu'ils viennent, objets ou pas venez d'abord étudiez parce que tous les enseignants sont appelés à arriver à l'école à temps à 07h et recevoir les enfants ».