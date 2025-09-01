Congo-Kinshasa: Maniema - Le Proved encourage une rentrée scolaire massive d'élèves et enseignants dès ce 1er septembre

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 à l'intérim, Kefa Madua Bwanamoy, appelle les élèves et les enseignants à se présenter massivement à leurs écoles respectives ce lundi 1 er septembre dès les premières heures, avec ou sans objets Classiques.

Il a indiqué dimanche 31 aout, que tout est déjà mis en place en province pour accueillir les élèves et garantir une rentrée scolaire réussie. Il encoure également les parents, dont les élèves n'ont pas toutes les fournitures demandées par les écoles, de les envoyer en classe avec ce qu'ils possèdent.

Il justifie cette démarche par la volonté d'éviter des retards des cours aux élèves, annonçant également qu'ils n'y ont pas de grève dans cette province éducationnelle, contrairement aux messages distillés sur les réseaux sociaux.

« Il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux où on commence à dire que l'ouverture est reportée la semaine prochaine, non, nous commençons le lundi premier septembre comme nous indique le calendrier scolaire ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il encourage les enfants à ne pas se gêner parce que n'ayant pas tous les objets scolaires au grand complet : « Aux enfants qu'ils ne traînent pas à la maison, qu'ils viennent, objets ou pas venez d'abord étudiez parce que tous les enseignants sont appelés à arriver à l'école à temps à 07h et recevoir les enfants ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.