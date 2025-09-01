Congo-Kinshasa: Retour au calme à la RTNC/Haut-Katanga après une vive tension entre agents et directeur provincial

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le calme est revenu ce lundi 1er septembre à la RTNC/Haut-Katanga, à Lubumbashi, après une vive tension ayant opposé les agents au directeur provincial.

Ces derniers ont accusé Christophe Lokangu de détournement d'une somme de 18 000 USD octroyée par le gouvernement provincial à titre de prime.

Contacté par Radio Okapi, l'intéressé a nié toute accusation de détournement, affirmant que l'argent était toujours logé à la banque.

Il a expliqué avoir envisagé d'affecter une grande partie de ces fonds à l'achat d'outils de production, une décision à laquelle les agents se sont opposés.

« Il n'y a pas eu détournement, mais simplement un complot visant à salir ma réputation. Le gouverneur nous a octroyé une subvention de 18 000 USD pour les mois de juin, juillet et août, soit 6 000 USD par mois », a-t-il déclaré.

Christophe Lokangu a ajouté que la RTNC/Haut-Katanga fonctionne dans des conditions précaires, faute de matériel de production adéquat.

Il a également précisé avoir remis à chaque agent la somme de 100 USD, frais bancaires inclus.

