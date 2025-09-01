Congo-Kinshasa: Interdiction du paiement des frais scolaires en devise américaine à Kalemie

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le directeur de la province éducationnelle Tanganyika 1, Nicolas-Prince Baeleyay, a interdit aux établissements scolaires de percevoir les frais en dollars américains.

Il a diffusé cette instruction le samedi 30 août dernier à Kalemie, à quelques heures de la rentrée scolaire 2025-2026.

Dans sa déclaration, Nicolas-Prince Baeleyay a rappelé le principe de gratuité de l'inscription.

« Nous avons reçu les orientations depuis le mois de juin dernier et, conformément à notre rôle de garant des instructions scolaires en province, nous les avons vulgarisées auprès de tous les responsables, partenaires et acteurs éducatifs. Je disais donc que c'est un peu gênant de devoir toujours rappeler les mêmes choses sur des sujets que l'on est censé déjà maîtriser », a-t-il déclaré.

Ce cadre du secteur éducatif s'est dit étonné que certains continuent à conditionner l'inscription au paiement des frais en dollars.

Nicolas-Prince Baeleyay a par ailleurs mis en garde les chefs d'établissements scolaires qui ne respecteraient pas ces instructions.

