Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2025-2026 - Un dispositif sécuritaire spécial prévu à Kinshasa

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un dispositif sécuritaire est prévu à Kinshasa pour contrer d'éventuels perturbateurs de la rentrée scolaire, programmé le lundi 1er septembre.

C'est ce qu'a annoncé l'hôtel de ville de Kinshasa l'a annoncé dans une vidéo consultée par Radio Okapi dimanche.

« L'exécutif provincial déclare qu'aucune manifestation publique ou de perturbation de l'ordre public ne sera tolérée. Les individus qui oseraient troubler la rentrée scolaire s'exposeront à une intervention ferme des forces de sécurité auxquelles des instructions fermes ont été données pour faire respecter l'ordre », a averti Jeannot Canon, ministre provincial de l'Éducation et nouvelle citoyenneté, dans cette vidéo.

Cette mise en garde est lancée après la diffusion de plusieurs messages sur la toile annonçant des possibles manifestations pour ce lundi, selon lui:

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le gouvernement provincial déplore la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages visant à perturber l'ordre public a la veille de la rentrée scolaire prévue ce lundi 1er septembre 2025. L'exécutif provincial met en garde les fauteurs de troubles qui cherchent à instrumentaliser le procès d'un ancien ministre d'Etat, ministre de la Justice. L'exécutif provincial déclare qu'aucune manifestation publique ou perturbation de l'ordre public ne sera tolérée ».

Il a par ailleurs solennellement confirmé la rentrée scolaire pour ce lundi 1er septembre sur l'ensemble de la capitale congolaise.

« L'Exécutif provincial rassure les parents et les élèves que des mesures de sécurité ont été prises pour garantir une rentrée scolaire sereine et sans incident. L'Exécutif provincial rappelle que le droit à l'éducation doit être préservé à tout prix », a assuré Jeannot Canon.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.