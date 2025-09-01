Afrique: CAN 2025 - Des professionnels des médias africains découvrent les infrastructures au Maroc

Une cinquantaine de journalistes et influenceurs africains ont entamé, dimanche, à Tanger, une tournée de découverte des infrastructures sportives et hôtelières retenues pour la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 au Maroc, à l'initiative de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Selon un communiqué remis à la presse, cette immersion vise à présenter aux professionnels des médias les installations sportives, hôtelières et logistiques mises en place par le Maroc pour accueillir la plus grande compétition de football du continent, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La tournée a démarré par Tanger, ville portuaire du nord du pays, qui abritera le camp de base de l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique 2022. Les Lions évolueront dans la poule D avec le Bénin, le Botswana et la République démocratique du Congo (RDC).

À Tanger, la délégation a visité le Grand Stade, en cours de rénovation. Les travaux d'extension, entamés en 2023, portent notamment sur la pelouse, l'éclairage, les vestiaires, les tribunes, la charpente et les espaces médias.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'architecte du projet, Amaoui Anouar, a indiqué que les aménagements devraient être achevés dans deux à trois semaines. L'enceinte, qui compte actuellement 72 644 places, verra sa capacité portée à 75 600 d'ici 2030, en perspective de la Coupe du Monde que le Maroc coorganisera avec l'Espagne et le Portugal.

La tournée se poursuivra dans les cinq autres villes hôtes de la CAN 2025.

Lundi, la délégation se rendra à Agadir, ville balnéaire située au sud-ouest du Maroc, sur la côte atlantique, où sont prévues des visites du Grand Stade d'Agadir et des hôtels réservés aux équipes de la CAN.

Le lendemain (mardi), les professionnels des médias seront à Marrakech, grande cité touristique du centre-ouest du pays, pour une activité similaire, en plus d'une visite de la célèbre place Jemaa el-Fna, située au sud-ouest de la médina de Marrakech.

La journée du mercredi sera consacrée à Rabat, capitale administrative du Maroc, située sur la côte atlantique au nord-ouest, avec des visites du Complexe Mohammed VI de Football, du Musée Mohammed VI, du Musée du Football Africain, ainsi que des stades Moulay Abdallah, Olympique, Al Barid et Moulay El Hassan.

Outre la visite des stades et des hôtels, le programme inclut des activités culturelles, ainsi que des panels sur la Coupe du Monde 2030 à Rabat.

La tournée prendra fin à Fès, avec une visite de son stade principal, marquant la dernière étape de ce périple.