Sénégal: Louga - Installation du Conseil consultatif national des jeunes de SOS Villages d'enfants

31 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — SOS Villages d'enfants Sénégal a mis en place, à l'issue d'un atelier tenu à Louga, un Conseil consultatif national des jeunes destiné à renforcer leur participation à la planification, au suivi et à l'évaluation des programmes de l'organisation, a constaté l'APS.

"Ce conseil permettra aux jeunes de contribuer activement à l'amélioration de la qualité de nos services. Ils seront désormais impliqués dans la planification, le suivi et l'évaluation de nos programmes", a déclaré Fily Camara, coordonnatrice nationale de la Prise en charge alternative et du développement des jeunes à SOS Villages d'enfants.

Au total, trente jeunes issus des conseils locaux ont participé à cette rencontre destinée à offrir un espace inclusif et représentatif aux bénéficiaires, considérés comme de véritables partenaires, a-t-elle souligné.

Élu président du nouveau Conseil consultatif national, Malick Ndiaye Sawadogo a salué l'initiative, plaidant pour une plus grande implication des jeunes dans les instances de décision, notamment celles qui les concernent directement.

"L'éducation, l'employabilité et l'inclusion digitale sont des priorités sur lesquelles nous devons travailler pour renforcer nos compétences et créer des passerelles vers l'emploi", a-t-il indiqué, appelant les autorités locales à soutenir davantage les initiatives portées par SOS Villages d'enfants.

