Sénégal: Kédougou - Un cadre multi-acteurs mis en place pour le financement de l'éducation

31 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — L'association Kédougou Encadrement, Orientation et Développement Humain (KEOH), en partenariat avec ActionAid Sénégal, a procédé samedi à la mise en place d'un cadre de réflexion et de dialogue multi-acteurs dans le cadre du projet "Éducation à voix haute", destiné à promouvoir le financement inclusif de l'éducation dans la région de Kédougou.

Selon le responsable de KEOH, Saliou Diallo, ce projet bénéficie d'un financement du Partenariat mondial pour l'éducation. Il vise à renforcer les capacités des acteurs et groupes sociaux, et à promouvoir la responsabilité mutuelle dans le suivi et le dialogue autour des politiques éducatives.

L'atelier de lancement s'est déroulé en présence de l'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, du coordonnateur du programme Éducation et justice fiscale d'ActionAid Sénégal, El Hadji Mame Moussa Sarr, et du secrétaire général de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF), Ibrahima Sory Cissokho,

Des directeurs d'écoles, des membres de comités de gestion d'école (CGE), des élèves et acteurs de la société civile, ont également pris part à cette rencontre.

"L'objectif est de créer un espace de dialogue inclusif et stratégique pour proposer des mécanismes de financement participatif adaptés aux réalités locales. Nous voulons répondre aux défis de gouvernance et d'infrastructures scolaires identifiés à Kédougou", a expliqué M. Diallo.

Il a ajouté que des solutions locales et durables ont été proposées, notamment pour combler le déficit en salles de classe et en clôtures, mais aussi pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes à participer aux processus budgétaires et de gouvernance éducative. Une feuille de route locale sera élaborée pour la mobilisation des ressources et le plaidoyer.

De son côté, l'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye a salué la création de ce cadre multi-acteurs et la mise en place d'un mécanisme de suivi citoyen du financement et de la mise en œuvre des politiques éducatives.

"Ce cadre permettra aux inspections et aux acteurs éducatifs de recueillir les difficultés rencontrées et de solliciter l'appui du secteur privé. L'éducation est un secteur stratégique qui souffre encore de défis liés aux infrastructures et à la qualité du service", a-t-il souligné.

Il a assuré de la disponibilité de l'administration à accompagner KEOH et ActionAid, en lien avec les inspections et services techniques, afin de relever le niveau des élèves et d'améliorer les résultats scolaires.

