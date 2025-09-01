Sénégal: Richard-Toll - Une trentaine de poches de sang collectées pour l'hôpital de Gaya

31 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Une trentaine de poches de sang ont été collectées dimanche au poste de santé de Gallo Malick, dans le cadre d'une initiative du comité d'organisation du Gamou prévu le 4 septembre au quartier Khouma Gallo Malick, a constaté l'APS.

"Cette initiative souligne l'importance de la solidarité et de la générosité de la communauté pour répondre aux besoins en sang de l'hôpital de Gaya. Nous avons collecté une trentaine de poches de sang", a déclaré El Bachir Diagne, membre du comité d'organisation, placé sous l'égide de Thierno Mountaga Bâ.

Il a souligné que cette collecte illustre "l'engagement de la communauté locale à soutenir les efforts des autorités sanitaires et à promouvoir la fraternité".

Les autorités sanitaires ont exprimé leur gratitude aux donneurs et aux organisateurs pour leur contribution.

Les initiateurs ont invité les associations sportives et culturelles (ASC) à s'inscrire dans cette dynamique afin d'aider à résorber la pénurie de sang dont souffre la banque de l'hôpital de Gaya, essentielle pour sauver des vies en cas d'urgence.

