Antananarivo a accueilli ses héros du CHAN dans une ambiance de fête inoubliable. Des chants de victoire, des klaxons, des vuvuzelas et des drapeaux flottants ont résonné depuis l'aéroport international d'Ivato jusqu'au stade Barea à Mahamasina.

Les Barea, vice-champions du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, ont été accueillis en véritables légendes dès leur descente d'avion. Dès 13h, des milliers de supporters vêtus de rouge, blanc et vert s'étaient massés à Ivato, bravant la chaleur pour saluer leurs champions. À 15h30, l'avion de la délégation malgache s'est posé sous les acclamations.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha était présent pour les féliciter personnellement. Une haie d'honneur a été formée, et les joueurs ont été ovationnés un à un. Mais ce sont surtout leurs familles qui ont marqué l'accueil : larmes, accolades et cris de joie ont ponctué ces retrouvailles émouvantes.

Caravane populaire

Puis, les joueurs ont été transportés dans un grand camion décoré aux couleurs nationales, avec des autocollants célébrant leur exploit, exactement comme lors de la CAN 2019 et du CHAN 2023. Ils ont été escortés par les forces de l'ordre et les autorités locales tout au long du parcours. Le cortège a traversé les quartiers de Tsarasaotra, Ankorondrano, Antanimena et Analakely, salué par une foule en liesse.

De nombreuses personnes ont accompagné les Barea depuis Ivato jusqu'à leur destination. Des pancartes brandies, des enfants portés sur les épaules de leurs parents, des motos en escorte, et surtout des chants à la gloire des Barea ont rythmé le trajet. Des chansons spécialement composées pour l'équipe ont été reprises en choeur par les fans, créant une ambiance festive et fraternelle.

Unité nationale

À leur arrivée au stade vers 19h50, les Barea ont été accueillis par une foule en liesse, en présence du président Andry Rajoelina et de nombreuses personnalités. Dans son allocution, le président de la Fédération, Alfred Andriamanampisoa, a salué l'élan populaire et affirmé avec conviction que le prochain CHAN reviendra à Madagascar. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe, quant à lui, a exprimé sa gratitude.

« Votre soutien nous a portés jusqu'en finale. Nous voulions ramener la coupe, mais c'est la médaille d'argent que nous avons pu vous offrir. Je suis profondément reconnaissant envers mes joueurs et envers tout le peuple malgache».

Ceux qui n'ont pas pu vivre l'événement sur place ont suivi la retransmission sur la TVM. Une fois de plus, les Barea ont accompli l'exploit de rassembler toute une nation. Par leurs performances, ils ont ravivé la fierté nationale et fait vibrer le coeur des Malgaches. Misaotra Barea !