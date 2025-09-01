Madagascar: Pas de ... bol

Pour le commun des Malgaches, voir un match de foot se traduit par l'expression « mijery baolina ». A l'instar des centaines de supporters présents au Kasarani Stadium à Nairobi et les millions de compatriotes d'ici et d'ailleurs qui ont suivi la rencontre à la télé et/ou dans les fan zones.

Pas de ... bol

Les bookmakers et le public kényan ne donnaient pas cher de la peau des Barea face aux Lions de l'Atlas mais ces derniers ont failli se casser les crocs et les griffes face au coup de corne des premiers. La preuve par 9 ou plutôt à la 9ème minute lorsque les Barea ont ouvert le score avec un tir exceptionnel de Fely qui a surpris le portier marocain.

Tout autant que le lob lointain de Lamlioui a pris de court, c'est le cas de le dire, le gardien malgache qui s'est aventuré loin de sa cage. Permettant ainsi au Maroc de reprendre l'avantage (3 buts à 2) alors qu'il restait à peine une dizaine de minutes dans le temps réglementaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec tout au bout, les prolongations dont l'issue s'annonçait incertaine tellement les Barea ont fait jeu égal avec les Lions de l'Atlas. C'est dire que le trophée de la 8ème édition du CHAN 2024 aurait pu fort bien prendre la direction d'Antananarivo où une véritable marée humaine, à faire pâlir d'envie l'ensemble de la classe politique, a réservé hier, un accueil triomphal aux vice-champions d'Afrique.

Il ne manquait plus que le bus à impériale pour faire honneur aux héros de tout le pays qui n'ont malheureusement pas eu de ...bol mais pas le « baolina » face au Maroc qui a douté jusqu'à la 81ème minute, comme l'ont vu les nombreux « mpijery baolina ».