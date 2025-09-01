Madagascar: Andry Rajoelina - « Une villa pour chaque joueur et le coach des Barea »

Le président de la République a réservé une bonne surprise pour les sociétaires de Barea et le coach Rôrô.

Vice-champions

« Vous aviez montré à la face du monde qu'on ne peut plus sous-estimer Madagascar », a déclaré le locataire d'Iavoloha à l'endroit des joueurs et du coach des Barea. « Vous avez écrit une page de l'histoire du football malgache en devenant vice-champions d'Afrique », a-t-il clamé haut et fort devant une foule innombrable et unie venue accompagner les Barea jusqu'au stade du même nom.

« C'est pour cela qu'on a érigé le Kianja Barea », selon le président Andry Rajoelina. En confiant dans la foulée qu'il a vu venir cette progression de l'équipe nationale. A l'image de la devise « Madagasikara tsy maintsy mandroso ».

A l'unisson

« Ensemble, on arrive à faire des choses », selon le chef de l'Etat. Avant de faire remarquer que « le coeur des Malagasy a battu à l'unisson pour soutenir les Barea qui ont défendu l'honneur du pays avec succès même s'ils n'ont pas remporté la finale devant un public foncièrement hostile et ouvertement acquis à la cause de notre adversaire ».

En l'occurrence, le Maroc qui a remporté le trophée pour la troisième fois et déjà participé à la Coupe du monde. Tout ceci pour dire et Andry Rajoelina l'a dit que l'équipe nationale de Madagascar est capable de faire jeu égal avec les meilleures formations du Continent africain.

Cadeau en béton

Quand bien même les Barea n'auraient pas ramené la coupe au pays, le président de la République leur a réservé un cadeau en béton. En l'occurrence, « une villa pour chacun des 29 joueurs et le coach des Barea ». Et ce, sur l'axe de l'autoroute Tana - Toamasina.

Histoire pour les Barea de continuer sur la route du succès, notamment pour le prochain match éliminatoire pour la Coupe du monde contre la Centrafrique le 04 septembre au Maroc où le football malgache a une autre occasion de se faire connaître et reconnaître. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 7ème journée des éliminatoires pour la coupe du monde. 7 comme le nombre des joueurs du CHAN 2024 retenus dans les Barea A.