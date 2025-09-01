Madagascar: Immigration clandestine - 20 Malgaches arrêtés par la police à Maurice

Les autorités mauriciennes ont récemment mené deux importantes opérations distinctes, visant à mettre fin à des cas d'immigration clandestine et de traite humaine sur le territoire. Ces actions coordonnées ont permis l'arrestation de plus d'une vingtaine de ressortissants étrangers en situation irrégulière, incluant vingt citoyens malgaches.

19 femmes

Une opération de police menée à Baie-du-Tombeau a permis le démantèlement d'un réseau présumé de traite humaine. La descente des forces de l'ordre dans une « guest house » a mené à la découverte et au sauvetage de 19 femmes malgaches. Ces femmes, en séjour illégal à Maurice, seraient les victimes d'un réseau d'exploitation, probablement à des fins sexuelles.

Le propriétaire de l'établissement et la réceptionniste ont été immédiatement arrêtés, soupçonnés d'être les principaux acteurs de ce trafic. Des documents, des téléphones portables et des préservatifs ont été saisis sur les lieux. Les victimes ont été prises en charge par le refuge Passerelle, où elles bénéficient d'un soutien psychologique et matériel pendant que l'enquête se poursuit.

Un homme

Parallèlement, la « Tracking Team du Passport and Immigration Office » (PIO) a mené une vaste opération dans le nord de l'île, aboutissant à l'arrestation de 19 étrangers en situation irrégulière. Parmi eux, on compte huit Bangladais, six Indiens, deux Ghanéens, un Népalais, un Nigérian et un Malgache. La majorité de ces individus étaient venus pour travailler dans les secteurs de la construction et du textile, mais leurs permis de séjour avaient expiré.

Leur rapatriement vers leurs pays d'origine est prévu prochainement. Ces deux affaires soulignent la détermination des autorités mauriciennes à lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux d'exploitation humaine.