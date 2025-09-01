Cameroun: Assassinat de Martinez Zogo - Trois journalistes attendus ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé

1 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Caroline Bassomo

C'est reparti au tribunal militaire de Yaoundé pour le procès de l'assassinat du journaliste Martinez ZOGO, enlevé et assassiné le 17 janvier 2023.

Trois journalistes sont ainsi convoqués comme témoins du ministère public, ce lundi 1er septembre 2025.

C'est à la requête du lieutenant- colonel Cerlin BELINGA, commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé.

Il s'agit de Dieudonné MVENG BALLA, PDG du groupe de presse La Météo (éditeur du bihebdomadaire éponyme, du quotidien Info Matin et d'Info TV) ; Xavier MESSE a TIATTI, directeur de publication du journal Le Calame, et Zephirin KOLOKO, directeur de publication du journal L'Avenir.

Tous ces confrères qui ont reçu une citation à témoin en rapport avec la procédure contre Justin DANWE et autres, sont attendus à huit précises au siège du tribunal militaire de Yaoundé, ce lundi 1er septembre 2025.

