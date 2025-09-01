Cameroun: Maroua sous choc après l'assassinat du commissaire Adam Alhadji Mahamat

La ville de Maroua est sous le choc ce lundi après la découverte du corps sans vie du commissaire Adam Alhadji Mahamat. Le chef par intérim de l'émigration dans la région de l'Extrême-Nord a été sauvagement assassiné lors de son footing matinal au mont Zokok, selon les informations recueillies sur place.

Les premières investigations indiquent que le commissaire a été poignardé par des individus non identifiés qui ont pris la fuite après leur forfait. Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête approfondie pour élucider les circonstances de ce crime qui a provoqué une vive émotion au sein de la communauté et des forces de l'ordre.

Cet acte odieux survient dans une région déjà confrontée à des défis sécuritaires complexes. Le commissaire Adam Alhadji Mahamat était respecté pour son engagement professionnel et son dévouement au service de la nation. Sa mort tragique soulève des questions sur la sécurité des agents publics dans la région.

Les forces de défense et de sécurité ont lancé des opérations de recherche pour retrouver les auteurs de cet assassinat. La population de Maroua et l'ensemble du corps policier rendent hommage à un collègue estimé, tandis que les autorités promettent que toute la lumière sera faite sur ce drame.