Cameroun: Messanga Nyamding confirme les propos d'Achille Mbembe sur la discrimination

L'ancien membre du RDPC Messanga Nyamding est récemment intervenu sur Vision 4 dans l'émission "Club d'élites" pour apporter son témoignage sur les réalités politiques camerounaises. Réagissant aux déclarations du professeur Achille Mbembe, il a affirmé : "Achille Mbembe ne s'est pas trompé... Il a raison". Ce soutien public relance le débat sur les dynamiques ethniques qui traversent la scène politique nationale.

Messanga Nyamding a partagé une expérience personnelle glaçante, déclarant : "J'ai vécu ça dans ma chair, j'ai été dans des laboratoires où l'on nous disait qu'il ne faut pas laisser les Bamiléké prendre le pouvoir". Cette révélation met en lumière des pratiques de discrimination systémique qui persistent dans certains cercles influents du pays. Elle confirme les craintes d'une exclusion politique basée sur l'appartenance régionale ou communautaire.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où la question de la gouvernance inclusive est plus que jamais d'actualité. Le Cameroun, avec sa riche diversité culturelle, fait face à des défis importants pour assurer une représentation équitable de toutes ses composantes dans les instances de décision. Le témoignage de Nyamding ouvre un débat nécessaire sur les mécanismes qui entravent l'émergence d'une véritable démocratie participative.

La confirmation des propos d'Achille Mbembe par une figure politique de premier plan comme Messanga Nyamding donne un poids considérable à ces allegations. Elle invite à une réflexion approfondie sur les obstacles à surmonter pour bâtir un pays où tous les citoyens, regardless de leur origine, peuvent aspirer à contribuer au destin national.

