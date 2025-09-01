Cameroun: Calixthe Beyala dénonce l'absence de Paul Biya et la gouvernance par procuration

L'écrivaine et figure médiatique Calixthe Beyala a vivement critiqué l'absence persistante du président Paul Biya, relançant le débat sur la gouvernance par procuration au Cameroun. Dans une déclaration cinglante, elle affirme que le chef de l'État n'est "visible que des étrangers", laissant les Camerounais dans un flou inquiétant quant à sa capacité à exercer le pouvoir.

Depuis plusieurs années, ce sont effectivement les comptes-rendus d'ambassades, notamment française, qui informent l'opinion publique sur l'état de santé présidentiel. Ces rapports, dont les sources ne sont pas vérifiables, sont accueillis avec un scepticisme croissant. "Comment croire que celui qui ne tient jamais de réunions avec ses ministres, ne contrôle pas les grands travaux, ait bon pied bon oeil ?", interroge Beyala, résumant un sentiment partagé par une partie de la population.

Cette absence prolongée alimente une crise politique sourde, caractérisée par un déficit démocratique et un manque de transparence. L'écrivaine appelle à une preuve tangible de l'engagement présidentiel, suggérant une tournée nationale pour rassurer les citoyens. À défaut, elle exhorte Paul Biya à "passer le pouvoir", estimant que le pays ne peut plus se contenter d'une "gouvernance par photo".

La société civile camerounaise et les observateurs internationaux suivent ce dossier de près, alors que les défis économiques et sociaux s'accumulent. L'appel de Beyala soulève une question fondamentale : jusqu'à quand le Cameroun acceptera-t-il un pouvoir invisible ?