Cameroun: Présidentielle 2025 - 'Pr Jean Gatsi, Paul Biya, c'est le seul chemin vers l'émergence du pays'

À la veille de la présidentielle du 12 octobre 2025, le Pr Jean Gatsi, coordinateur scientifique de l'ouvrage Pour le libéralisme communautaire : de l'idéologie aux réalisations, défend avec conviction les accomplissements de Paul Biya.

« Il est le seul chemin de la vérité », affirme-t-il, invitant les Camerounais à plébisciter le président pour achever la marche vers un avenir prospère. Un plaidoyer vibrant et engagé.

Professeur Jean Gatsi, pourquoi ces deux tomes sur le libéralisme communautaire paraît-il maintenant, et quel message central souhaitez-vous transmettre au public camerounais ?

« Il nous a paru utile, en cette période pré-électorale, d'offrir à notre candidat, le Président Paul BIYA, un livre de campagne. Les Camerounais doivent savoir ce qu'a fait l'homme du 6 novembre, de l'idéologie énoncée dans son ouvrage Pour le libéralisme communautaire. Ses réalisations sont remarquables, et c'est ce que nous décrivons dans les deux tomes de cet ouvrage. Nous appelons tous les camerounais à soutenir le candidat Paul BIYA, et à le plébisciter le 12 octobre prochain. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans quelle mesure cet ouvrage met-il en lumière des réalisations concrètes du libéralisme communautaire au Cameroun, notamment en matière de politique, d'économie et de diplomatie ? Quelques cas pratiques ?

« Comme nous venons de le dire, le Président Paul BIYA a fait une oeuvre remarquable. Sous son règne, la liberté d'expression est au firmament, l'éducation est revigorée, le vivre-ensemble et la paix ont intégré nos coeurs et nos vies. De plus notre économie fait un bond avec la prise en mains des secteurs portuaires. En somme, les avancées sont remarquables et font du Président Paul BIYA l'homme de la situation. Il est à ce titre le seul chemin de la vérité. »

Vous parlez d'un cheminement en deux phases, de la rigueur à la moralisation, puis à l'émergence. Quel est aujourd'hui l'état d'aboutissement de ce processus, selon vous ?

« Ce processus a largement evolué et nécessite un parachèvement. Celui qui l'a initié doit le parfaire pour conduire le Cameroun vers l'émergence. Les réalisations décrites dans notre ouvrage assurent davantage les Camerounais qui ont besoin d'être rassurés sur leur avenir. »

En tant qu'universitaire engagé et acteur de la vie politique, comment évaluez-vous la réception du libéralisme communautaire dans les milieux intellectuels et auprès de la jeunesse ?

« Dans les milieux intellectuels, une bonne majorité comprend et soutient le libéralisme communautaire. Ils l'ont notamment manifesté en signant l'appel républicain des universitaires et de la société civile à la candidature du Président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. J'ai personnellement lancé cet appel à travers la Convergence Républicaine, association que je dirige et qui oeuvre pour le vivre-ensemble, tout en prônant le respect des institutions et le soutient du Président de la République.

La jeunesse quant à elle soutient majoritairement la candidature du Président Paul Biya, qui leur propose un avenir meilleur dans son prochain septennat. Ils nous le disent à chaque occasion de rencontre, et leurs doléances sont transmises en haut lieu pour prise en compte. »

Ce livre est-il une forme de soutien intellectuel à la réélection du président Paul Biya en 2025, ou davantage un travail scientifique et historique ?

« C'est à la fois une oeuvre scientifique, historique, et un ouvrage de soutien intellectuel à la politique du Président Paul Biya. Il est un véritable envoyé de Dieu sur terre pour conduire le Cameroun à bon port. Nous devons tout simplement remercier le Seigneur de nous avoir béni avec un homme de paix. Plebiscitons-le le 12 octobre prochain. C'est le seul choix à faire pour faire avancer notre pays vers l'émergence. »