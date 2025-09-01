C'est un Félix Tshisekedi plus que sûr de ses engagements, sa détermination et sa stratégie politique, qui s'est adressé aux congolais. A l'occasion du deuxième Congrès de l'Union Sacrée de la Nation, tenu, samedi 30 août 2025, à Kinshasa, il a exprimé une position ferme au sujet des appels au dialogue qui se sont multipliés ces derniers jours.

Pour Félix Tshisekedi, il n'est point question de confondre vitesse et précipitation dans les efforts visant la restauration de la cohésion nationale et de l'éveil patriotique en RDC, dans un contexte de crise sécuritaire préoccupante dans l'Est. Dans un élan de conviction, il a ainsi appelé à l'apaisement et à la sérénité des uns et des autres, affirmant un engagement sans faille pour la restauration de l'harmonie au plan national et de la paix.

"Le Secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue. Je suis issu d'une culture politique basée sur la dialogue. Je me suis toujours servi de cet instrument qui est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Cela ne va pas changer. Voilà pourquoi, comme l'a dit le Secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci-et-là. Le dialogue est permanent en République démocratique du Congo. Les congolais n'ont pas besoin de facilitateur pour parler entre eux.

Les congolais n'ont pas besoin de prendre les armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, ils sont engagés pour la démocratie et l'Etat de droit dans leur pays. Si tous les congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus de compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et soeurs. Ce sont ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à la dernière énergie. Ce sont ces congolais-là qui retardent le développement de notre pays.

Ce sont ces congolais-là qui favorisent le pillage de nos ressources naturelles, qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis, dialogue oui, avec les congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise. Et non aux congolais qui sont inféodés aux dictas des pays voisins.

En tant que Garant de la bonne marche de nos institutions, de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative", a tranché le Chef de l'Etat. Et de compléter son élan : "Toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre congolais sont bonnes. Mais, je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler les problèmes du Congo entre congolais".

Par la même occasion du congrès, il a appelé les cadres et membres de l'Union Sacrée à redoubler de responsabilité et à rester mobilisés par la cause nationale.

" Comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis. Cela exige de nous représentants de ce peuple valeureux de nous mettre ensemble dans une large majorité pour faire face à ces défis", a indiqué, au sein de sa communication, le Président Félix Tshisekedi.