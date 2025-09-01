Afrique: Ouverture des demandes d'accréditation médias pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) a le plaisir d'annoncer l'ouverture du processus d'accréditation pour les médias souhaitant couvrir la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, à compter du lundi 1er septembre 2025.

La période de demande d'accréditation se clôturera le vendredi 10 octobre 2025.

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les représentants des médias désireux de couvrir la compétition sont invités à soumettre leur demande exclusivement via le Media Channel de la CAF.

Conditions d'accréditation

Les candidats doivent remplir les critères suivants :

Disposer d'un compte actif sur la Plateforme Média de la CAF .

. Être journaliste, photographe ou professionnel des médias exerçant pour un média reconnu.

Posséder une carte de presse en cours de validité ou une lettre officielle de mission émanant de leur rédaction.

Fournir une copie d'un passeport valide (avec une durée de validité minimale de six mois) pour les représentants des médias internationaux.

Les médias basés au Maroc peuvent présenter soit un passeport, soit une carte d'identité nationale en cours de validité.

Télécharger une photo récente de type passeport (portrait, fond uni, de bonne qualité).

Veiller à ce que toutes les informations fournies soient complètes et exactes. Les demandes incomplètes ou incorrectes ne seront pas prises en compte.

Informations complémentaires

Toutes les demandes feront l'objet d'une validation.

L'accréditation n'est pas attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les candidats retenus seront informés en temps utile et recevront les consignes détaillées pour la suite.

Pour plus d'informations sur la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, veuillez consulter : www.cafonline.com