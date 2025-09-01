Ile Maurice: Kyle Ridley Dyail face à la responsabilité de Premier ministre

À seulement 21 ans, Kyle Ridley Dyail a déjà goûté à l'un des rôles les plus prestigieux de la vie publique : celui de Premier ministre. Lors de la dernière session du Youth Parliament, cet étudiant en troisième année de droit à l'University of Central Lancashire a été choisi par ses pairs pour incarner cette fonction. «J'ai ressenti beaucoup de fierté, mais aussi une grande responsabilité. Être choisi, c'est une marque de confiance, et je me devais d'être à la hauteur», confie-t-il.

Ancien élève du Sir Abdool Raman Osman State College et originaire de Curepipe, Kyle n'en est pas à son premier engagement. Président du Rotaract, il multiplie les initiatives sociales et met son énergie au service de sa communauté. Mais le Youth Parliament a marqué une étape particulière dans son parcours. Dès sa première prise de parole dans l'hémicycle, il dit avoir ressenti «un mélange d'émotion et de concentration», conscient de la solennité du moment et de l'importance de représenter la voix des jeunes.

En tant que Premier ministre, Kyle a porté plusieurs propositions fortes : la protection de la vie marine, l'égalité entre les genres et la sécurité publique. Il a notamment insisté sur la mise en place de body cams pour les forces de l'ordre, un outil, selon lui, essentiel pour renforcer la transparence et la confiance.

Ce rôle ne s'est pas limité aux discours. Le jeune homme a dû coordonner plus de 45 participants, chacun avec ses idées et ses priorités. «J'ai appris à écouter, à déléguer et à trouver un terrain d'entente», explique-t-il. Cette expérience, dit-il, lui a permis de comprendre que la politique va bien au-delà des débats dans l'hémicycle : elle exige préparation, recherche et respect des procédures.

Convaincu que les jeunes doivent occuper une place centrale dans les décisions qui concernent l'avenir du pays, Kyle considère le Youth Parliament comme une véritable école de citoyenneté. «Cela montre que la politique n'est pas réservée aux "grands". Chacun peut contribuer, à travers la politique, le social ou des projets locaux», affirme-t-il.

Sans ambition immédiate d'entrer en politique, il n'écarte toutefois pas cette voie à long terme. Pour l'heure, il veut terminer ses études de droit, se spécialiser et mettre son expertise au service du développement de Maurice. Son objectif reste clair : «laisser une empreinte positive et utile».