Ile Maurice: Bruneau Laurette dénonce le lien entre un «marsan zwazo» et un officier de la défunte SST

L'activiste politique Bruneau Laurette s'est récemment rendu à la Financial Crimes Commission (FCC) afin de tirer la sonnette d'alarme sur des liens troublants entre certains policiers et des trafiquants de drogue. Cette démarche fait suite au cas d'un policier soupçonné d'unexplained wealth et autrefois affecté à la défunte Special Striking Team (SST), dont les agissements interpellent.

Laurette a demandé que les connexions présumées entre ce policier et un trafiquant soient investiguées, en soulevant une question sensible : certains trafiquants bénéficiaient-ils de passedroits grâce à la protection d'éléments de la SST ? L'activiste a rappelé que, déjà dans un affidavit déposé en novembre 2022, il avait dénoncé ces pratiques douteuses.

À l'époque, il évoquait des cas où des policiers profitaient de leur position pour extorquer de l'argent aux trafiquants en échange de leur liberté. Une dérive qui, selon lui, met non seulement en péril l'intégrité des forces de l'ordre, mais menace également la confiance du public dans la justice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce même document, Bruneau Laurette mentionnait un policier de la défunte SST identifié comme «B.», apparenté à un dénommé marsan zwazo. Ce dernier serait en lien direct avec plusieurs trafiquants, bénéficiant d'une protection suspecte de la part de «ceux que tout le monde connaît», selon ses propres mots.

Le nom du dénommé marsan zwazo apparaît dans deux grosses saisies de drogue au fil des années. Selon une enquête de l'ADSU, il serait à la tête d'une vaste importation de serins, oiseaux très prisés à La Réunion. En échange du cannabis, des oiseaux étaient livrés aux trafiquants réunionnais. Les investigations ont révélé une double filière : les bateaux transportant les oiseaux vers l'île soeur revenaient avec des cargaisons de zamal (cannabis réunionnais).

En avril 2023, une opération conjointe entre les forces mauriciennes et la gendarmerie réunionnaise avait permis d'arrêter six suspects impliqués dans un trafic de 150 kg de zamal. Trois d'entre eux - Benjamin Leu, Andy Patate et Jean Roddy Marcelino Meunier - avaient quitté Maurice pour récupérer la drogue. Leur bateau, victime de mauvaises conditions météorologiques, s'était échoué à Anse-desCascades, Sainte-Rose, où ils avaient été arrêtés par les gendarmes. Meunier est soupçonné d'avoir agi comme skipper de l'embarcation.

Ces réseaux ne cessent de réapparaître dans des affaires récentes. Par rapport à la dernière saisie de cannabis d'une valeur de Rs 300 millions dans le nord de l'île, l'ADSU soupçonne qu'un des bras droits de marsan zwazo serait impliqué. Il s'agit de Mohammad Muzamil Raman, interpellé dans le cadre de cette affaire.