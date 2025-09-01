Ile Maurice: La justice rejette une demande d'injonction

La Cour suprême a rejeté jeudi la demande d'injonction présentée par trois avocats qui contestaient leur exclusion de la nouvelle liste des Senior Counsels. La juge des référés a décidé de renvoyer l'affaire au 2 septembre, sans accorder la mesure provisoire sollicitée.

Le recours, qui visait à invalider la liste des promus, suscite des interrogations dans les milieux judiciaires. Le titre de Senior Counsel, tout comme celui de Senior Attorney, est considéré comme honorifique et ne confère aucun privilège particulier devant les tribunaux.

Plusieurs praticiens estiment donc la démarche disproportionnée, certains évoquant même l'intention d'un des contestataires de se désister face à une procédure perçue comme vouée à l'échec. La tentative d'assigner la cheffe juge en son nom personnel a aussi été critiquée. Des avocats y voient une erreur de procédure, voire un acte de malveillance, susceptible d'entacher l'image et la dignité de la profession.