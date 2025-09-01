Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar reprend du service

Près d'un mois après la dernière étape du Tour de France Femmes, Kimberley Le Court-Pienaar reprend du service. La cycliste mauricienne sera de nouveau en action dans l'Hexagone lors de la Classic Lorient Agglomération - Ceratizit, ce samedi.

Cette épreuve, notre compatriote l'abordera sans aucune pression. L'essentiel pour elle est de se préserver en vue de la course en ligne des Championnats du Monde au Rwanda prévue le samedi 27 septembre. La Mauricienne en a fait son objectif prioritaire de cette fin de saison.

Pour en revenir à la Classic Lorient Agglomération, elle comprendra une partie en ligne de 135 kilomètres sillonnant 10 communes de Lorient Agglomération. Cette 24e édition vient donner encore plus d'ampleur à l'une des plus belles courses de la saison. Alors que le cyclisme féminin a le vent en poupe avec toujours de nouvelles épreuves au calendrier UCI, Plouay Cyclisme Organisation présente un beau parcours.

La distance de la Classic Lorient Agglomération - Ceratizit atteint le record de 165 km pour un dénivelé de 2500 m. L'épreuve se terminera par deux tours du circuit de Plouay, long de 11,7 km.

Cette année encore, les meilleures cyclistes du monde seront au rendez-vous pour tenter de succéder à la Néerlandaise Mischa Bredewold, lauréate en 2023 et en 2024.

Kimberley Le Court-Pienaar retrouvera certainement plusieurs de ses principales concurrentes pour le titre mondial dont Pauline Ferrand-Prévot, lauréate du Tour de France Femmes. La Française qui avait, dans un premier temps, annoncé qu'elle ne participerait pas aux Mondiaux, sera finalement bien de la partie à Kigali.

«Après le Tour, la priorité était déjà de récupérer, sortir de toute la ferveur, qui a causé un peu de fatigue psychologique. Puis, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup couru non plus cette année, elle s'est sentie capable de se remettre à fond pour les deux objectifs de fin de saison, le Mondial et le Champion- nat d'Europe», a expliqué Paul Brousse, le sélectionneur de l'équipe de France femmes.

La Classique Lorient Agglomération sera la dernière course de Kimberley avant les Mondiaux. Elle enchaînera avec un stage pour finaliser sa préparation. Il fau- dra que la championne de Maurice soit prête à évoluer en altitude et dans un climat très humide.