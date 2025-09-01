Ile Maurice: Ishika Munbodh-Mohun, la voix de l'opposition

Ishika Munbodh-Mohun s'est imposée comme la première femme à diriger l'opposition au Youth Parliament. «Ce rôle m'a permis de représenter les jeunes et de faire entendre une voix différente dans l'hémicycle», dit-elle.

Ancienne élève du Dr Maurice Curé State College, elle poursuit actuellement des études en droit anglais et français à l'Université de Warwick. Elle a aussi passé une année d'échange à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce qui a, selon elle, enrichi son parcours académique et sa compréhension des systèmes juridiques internationaux.

Son élection comme leader de l'opposition a été «une surprise et une responsabilité». Prendre la parole devant ses pairs a nécessité assurance et concentration. Elle explique qu'elle portait non seulement ses convictions, mais aussi celles de nombreux jeunes souhaitant être entendus. À ce poste, elle a cherché à défendre les positions de son groupe tout en contribuant à des discussions structurées, convaincue que l'opposition devait aussi formuler des propositions constructives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette expérience a renforcé sa confiance et lui a montré combien l'engagement des jeunes peut enrichir la vie politique. Sur le plan personnel, elle souligne qu'elle a pu relier ses études de droit au fonctionnement concret d'un Parlement.

Quant à son avenir, Ishika ne ferme pas la porte à un engagement politique, mais reste concentrée sur ses études et son développement personnel. Elle souhaite approfondir le droit international et comparé, ainsi que les relations internationales, avec l'ambition de mieux comprendre les défis des petits États insulaires comme Maurice. Son objectif, dit-elle, est de «contribuer au bien commun et d'inspirer d'autres jeunes, en particulier des filles, à prendre leur place dans la société et à s'impliquer activement».