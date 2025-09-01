Sénégal: Trafic aérien au pays - Le fret, les mouvements d'aéronefs et le nombre de passagers en hausse

1 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au mois de mai 2025, la navigation aérienne au niveau de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et des aérodromes du Sénégal se caractérise par une progression de la quantité de fret, des mouvements d'aéronefs et de l'effectif total des passagers en variation mensuelle.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que le nombre de mouvements d'aéronefs passent de 2 250 au mois d'avril à 2 391 au mois de mai 2025. Cela traduit une hausse de 6,3%. Comparé au mois de mai 2024 où les mouvements d'aéronefs s'élevaient à 2 438, l'agence note une baisse de 1,9%.

Pour le fret, il a été enregistré 3 560 tonnes au mois de mai 2025 contre 2 957 le mois précédent soit une baisse de 20,4% en variation mensuelle. Par rapport à la quantité enregistrée à la même période de l'année 2024 (3 322 tonnes), l'Ansd constate aussi une hausse de 7,2% en glissement annuel.

Le nombre de passagers en partance ou à destination du Sénégal par la voie aérienne a augmenté de 3,6% au mois sous revue pour se situer à 247 126 contre 238 613 au mois d'avril. Par rapport à la même période de l'année 2024 où le nombre de passagers était de 239 674, il est également noté une progression de 3,1%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.