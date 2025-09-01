Sénégal: Trafic aérien au pays - Le fret, les mouvements d'aéronefs et le nombre de passagers en hausse

Au mois de mai 2025, la navigation aérienne au niveau de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et des aérodromes du Sénégal se caractérise par une progression de la quantité de fret, des mouvements d'aéronefs et de l'effectif total des passagers en variation mensuelle.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que le nombre de mouvements d'aéronefs passent de 2 250 au mois d'avril à 2 391 au mois de mai 2025. Cela traduit une hausse de 6,3%. Comparé au mois de mai 2024 où les mouvements d'aéronefs s'élevaient à 2 438, l'agence note une baisse de 1,9%.

Pour le fret, il a été enregistré 3 560 tonnes au mois de mai 2025 contre 2 957 le mois précédent soit une baisse de 20,4% en variation mensuelle. Par rapport à la quantité enregistrée à la même période de l'année 2024 (3 322 tonnes), l'Ansd constate aussi une hausse de 7,2% en glissement annuel.

Le nombre de passagers en partance ou à destination du Sénégal par la voie aérienne a augmenté de 3,6% au mois sous revue pour se situer à 247 126 contre 238 613 au mois d'avril. Par rapport à la même période de l'année 2024 où le nombre de passagers était de 239 674, il est également noté une progression de 3,1%.