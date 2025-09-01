Sénégal: Le solde commercial s'est amélioré de 62,1 milliards de FCFA au mois de mai

1 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

En mai 2025, le solde commercial du Sénégal s'est amélioré de 62,1 milliards de FCFA passant de -149,9 milliards de FCFA au mois précédent à -87,8 milliards de FCFA. Ce résultat est imputable à la baisse des importations (-62,3 milliards de FCFA) même si les exportations se replient (-0,2 milliard de FCFA), en variation mensuelle.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que la contraction des ventes à l'extérieur est essentiellement induite par le recul de celles des produits de la mer (-7,0 milliards de FCFA), des légumes frais (-3,5 milliards de FCFA) et des huiles brutes de pétroles (-2,9 milliards de FCFA).

Néanmoins, ce recul est atténué par la bonne tenue des exportations des produits pétroliers raffinés (+32,4 milliards de FCFA), d'acide phosphorique (+16,2 milliards de FCFA) et d'or non monétaire (+13,7 milliards de FCFA).

Pour les importations, le fléchissement est principalement imputable à celles du riz (-21,2 milliards de FCFA), des matériels de transport (-19,3 milliards de FCFA) et des autres produits pétroliers (-16,8 milliards).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.