Sénégal: Le solde commercial s'est amélioré de 62,1 milliards de FCFA au mois de mai

En mai 2025, le solde commercial du Sénégal s'est amélioré de 62,1 milliards de FCFA passant de -149,9 milliards de FCFA au mois précédent à -87,8 milliards de FCFA. Ce résultat est imputable à la baisse des importations (-62,3 milliards de FCFA) même si les exportations se replient (-0,2 milliard de FCFA), en variation mensuelle.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que la contraction des ventes à l'extérieur est essentiellement induite par le recul de celles des produits de la mer (-7,0 milliards de FCFA), des légumes frais (-3,5 milliards de FCFA) et des huiles brutes de pétroles (-2,9 milliards de FCFA).

Néanmoins, ce recul est atténué par la bonne tenue des exportations des produits pétroliers raffinés (+32,4 milliards de FCFA), d'acide phosphorique (+16,2 milliards de FCFA) et d'or non monétaire (+13,7 milliards de FCFA).

Pour les importations, le fléchissement est principalement imputable à celles du riz (-21,2 milliards de FCFA), des matériels de transport (-19,3 milliards de FCFA) et des autres produits pétroliers (-16,8 milliards).