Congo-Kinshasa: Port en eaux profondes de Banana - Les travaux avancent, les équipements arrivent progressivement

Les travaux du port en eaux profondes de Banana, projet stratégique pour la République démocratique du Congo, enregistrent une progression notable depuis la reprise des travaux en mars 2025.

Le chantier est supervisé par l'Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT, et financé par la société émiratie *DP World*. Pour la réalisation d'un port conforme aux standards internationaux, l'exécution des travaux a été confiée à l'entreprise portugaise *MOTA-ENGIL*, reconnue pour son expertise avérée dans le domaine des infrastructures portuaires.

Après une première phase de dragage, les opérations ont franchi une nouvelle étape en juillet 2025, avec le lancement officiel de l'installation du chantier. Les travaux de terrassement s'étendent actuellement sur 400 mètres, destinés à accueillir la future base-vie des ouvriers et techniciens.

Le projet est également entré dans une phase logistique majeure, marquée par l'acheminement progressif des équipements lourds nécessaires à la construction.

Parmi les matériels déjà livrés par voie maritime figurent :

- Trois bulldozers

- Une pelle excavatrice

- Une pelle chargeuse

- Des groupes électrogènes industriels

- Des tuyaux de dragage flottants

- Et une centrale à béton

Le 26 juillet 2025, une seconde drague a accosté sur le site, en préparation de la phase 2 du dragage.

Bien que tous les équipements ne soient pas encore réceptionnés, les livraisons se poursuivent par vagues successives, confirmant la montée en puissance du chantier. À terme, ce port transformera Banana en un hub logistique et commercial majeur sur la façade atlantique et renforcera la position stratégique de la RDC dans le commerce maritime régional et international.