Dans sa communication, devant les Membres du Gouvernement Suminwa II, lors de la récente réunion du Conseil des Ministres, tenue à la Cité de l'Union Africaine, vendredi 29 août 2025, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un message empreint de responsabilité et de mobilisation autour de ses engagements vis-à-vis des congolais.

Dans un langage d'encouragement, le Chef de l'Etat a rappelé la nécessité d'une solidarité institutionnelle poussée, favorisant une conduite harmonieuse et réaliste de l'action publique en RDC, pour pouvoir répondre aux besoins des populations.

"Lors de la première réunion du Conseil des Ministres du Gouvernement SUMINWA II, qui fut la 54ème réunion du Conseil, le Président de la République a rappelé avoir mentionné que ce Gouvernement, plus que tout autre, doit être un Gouvernement d'actions et de résultats. En effet, le Gouvernement a la responsabilité majeure de concrétiser sa vision qu'il avait proposée au Peuple Congolais, vision traduite en ses six engagements qui constituent le coeur du programme gouvernemental.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette vision n'est pas une simple déclaration d'intention, mais un contrat de confiance et d'espérance entre le Peuple et ses dirigeants que nous sommes. Pour y parvenir, le Président de la République tient à une mise en oeuvre impérative de cette vision reposant sur un suivi rigoureux, en parfaite corrélation entre la Première Ministre, qui en assure le lead, et son Cabinet ainsi qu'une évaluation régulière des projets structurants et des réformes en cours", renseigne, dans le compte rendu du Conseil, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias.