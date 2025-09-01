Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo Muadiamvita passe à la grande vitesse pour la réhabilitation du Centre d'instruction de Lokando

Nonobstant les conditions difficiles de circulation, dues à l'état d'abandon de la voirie, le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, s'est rendu, en chair et en os, au centre d'instruction de Lokando, à 60 kilomètres de la ville de Kindu, afin de palper du doigt les réalités sur terrain.

Dans une démarche de redynamisation des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, en vue de la montée en puissance des FARDC, Vision chère au Commandant Suprême S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la formation des militaires est un pan essentiel pour une efficacité opérationnelle. Avec une capacité d'accueil de plus de 3000 recrues et une centaine d'instructeurs permanents, le Centre d'instruction de Lokando est à l'abandon depuis quelques années, par manque d'affectations des militaires pour la formation.

Après une visite d'état de lieux de ce domaine militaire, le VPM de la Défense Nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita a manifestée l'intérêt de réhabiliter ce centre pour recevoir très prochainement une nouvelle cohorte des recrus, pour leur formation militaire.

Pour le Patron de la défense nationale congolaise, la formation continue des hommes en uniforme, est primordiale pour maintenir un niveau élevé de préparation opérationnelle. Il réaffirme donc l'engagement du Gouvernement central, conduite par la première ministre S.E Judith Suminwa Tuluka, à renforcer les capacités des FARDC, afin d'avoir une armée puissante, républicaine et dissuasive. En dépit des obstacles rencontrés, la détermination de Me Guy Kabombo Muadiamvita à palper les conditions de fonctionnement des unités des FARDC, témoigne de son engagement indéfectible dans sa mission de reformer et rebâtir les forces armées de la République Démocratique du Congo.

C'est par cette note d'endurance, que le Vice-Premier Ministre de la Défense Nationale, a clôturé sa mission d'itinérance dans la 33e région militaire, ville de kindu, chef-lieu de la province du Maniema, avant de regagner Kinshasa.