Dans le cadre de ses missions régaliennes, le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo a présidé, le 28 août dernier, dans la salle polyvalente de l'immeuble du Cinquantenaire de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), la cérémonie de présentation et de remise officielle du logiciel du Système National de Certification (NCD), fruit du partenariat stratégique entre l'OCC et VIDERAY Technologie.

Dans l'entame de son mot, le Directeur Général de l'OCC, Dr Étienne Tshimanga Mutombo, a commencé par rendre grâce à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, avant d'adresser les hommages mérités à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix -Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts constants en faveur de la sécurité des populations et du retour de la paix à l'Est du pays, à Madame la Première Ministre, Judith Suminwa, qu'il salue pour sa conduite exemplaire du Gouvernement et ses actions d'envergure en faveur du bien-être du peuple congolais.

Le Dr Etienne Tshimanga a également adressé ses hommages à Monsieur Julien Paluku Kahongya, ancien Ministre de l'Industrie et actuel Ministre du Commerce Extérieur, pour avoir reconnu l'importance de la certification nationale et soutenu la mise en place de la marque de conformité congolaise, et enfin à Monsieur Aimé Boji, Ministre de l'Industrie, pour son rôle déterminant dans la poursuite et la concrétisation de ce programme.

Le Directeur Général de l'OCC a également salué la collaboration fructueuse avec VIDERAY Technologie, qui a permis la matérialisation de ce logiciel innovant, marquant une avancée décisive dans la modernisation des services de l'OCC.

La maison VIDERAY Technologie représentée par le Directeur Général, a quant à elle, par la voie de son expert, mis en lumière les avantages majeurs du logiciel qui sont : l'accès rapide aux services de l'OCC pour les opérateurs économiques, sans nécessité de déplacement, le renforcement de la sécurité alimentaire pour la population congolaise, la valorisation des produits « Made in RDC » sur le marché international, grâce à un estampillage certifié et un contrôle rigoureux assuré par l'OCC.

Pour l'expert de VIDERAY Technologie, ce procédé technologique à la fois rapide et rigoureux, constitue un tournant décisif dans la digitalisation du processus de certification. Il garantit désormais : transparence, rapidité et l'efficacité pour l'ensemble des services de l'OCC, consolidant ainsi son rôle stratégique dans le développement économique et industriel de la République Démocratique du Congo, a-t-il ajouté.