A l'occasion d'une conférence organisée le samedi 30 août 2025 par le département des Droits de l'homme de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Me Samuel Mbemba Kabuya, Ministre des Droits Humains, a porté un message fort sur la protection des victimes des conflits armés à l'Est de la République Démocratique du Congo. S'inscrivant dans la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'égide du Gouvernement dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, son intervention a mis en lumière les défis du droit humanitaire face à la crise persistante.

Prenant la parole devant un parterre d'étudiants et d'académiques, Me Samuel Mbemba a d'emblée salué les efforts inlassables du Président Félix Tshisekedi, qui « ne ménage aucun effort pour faire revenir la paix, protéger nos populations et mettre fin aux crimes dans l'Est de notre pays ». Il a ensuite rappelé le bien-fondé des Conventions de Genève, socle de la protection des populations civiles face aux atrocités de la guerre.

Avec une vive émotion, l'orateur a rendu hommage aux millions de victimes de cette situation. « En ce jour de commémoration des Conventions de Genève, je tiens à rendre hommage aux Congolaises et Congolais qui souffrent des conséquences du conflit injuste imposé par le Rwanda de Paul Kagame depuis plus de trente ans », a-t-il déclaré. Il a poursuivi en interpellant l'audience : « Nous nous réunissons alors que les violences se poursuivent à l'Est de notre pays, où femmes, hommes et enfants subissent les affres les plus ignobles de la guerre, dont les viols, et sont privés d'un environnement propice à leur épanouissement. Il est crucial de s'interroger sur l'impact des Conventions de Genève dans notre contexte. »

Me Samuel Mbemba a fermement condamné les violations flagrantes observées sur le terrain, qu'il a qualifiées de crimes inacceptables. « Les massacres de civils innocents, les déplacements forcés, l'utilisation du viol comme arme de guerre et le recrutement d'enfants soldats sont des violations flagrantes des Conventions de Genève », a-t-il martelé, soulignant que ces actes portent atteinte aux droits humains les plus fondamentaux.

En conclusion, il a réaffirmé la détermination de l'exécutif congolais. « Face à cette situation, il est important de souligner les efforts déployés par le Gouvernement de la République, sous la haute direction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour protéger nos populations », a conclu Me Samuel Mbemba.

Cette commémoration à l'UNIKIN a ainsi servi de tribune pour rappeler à la jeunesse estudiantine l'importance de la responsabilité collective dans la défense des droits humains et la promotion d'une paix durable en République Démocratique du Congo.