Congo-Kinshasa: FICKIN - Christelle Muabilu en visite au stand de l'OCC !

1 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

A l'occasion de la journée dédiée à l'Office Congolais de Contrôle, Madame le Directeur Général Adjoint, Christelle Muabilu a fait une descente à la 47ème Edition Foraine FICKIN 2025, dont le thème retenu pour cette année est : « Foire de la Paix et de l'Unité Nationale des Echanges Commerciaux », le vendredi 29 août 2025.

Accompagné du Chef de département Marketing de l'OCC, le Directeur Romain Lobo et du Directeur Administratif de la FICKIN, Monsieur Lambert Kasula, le Directeur général Adjoint de l'OCC, Mme Christelle Muabilu a visité les stands du pavillon 10 de la foire Internationale de Congo/Kinshasa.

C'est ainsi que guidé par Monsieur Lambert Kasula, Mme Christelle Muabilu et sa délégation ont successivement visité les stands de l'UNIKIN, de l'ANADEC, de l'INPP, de la FICKIN, du Ministère du Commerce Extérieur, de la DGI et enfin pour terminer par le stand de l'Office Congolais de Contrôle. A l'issue de la visite, le Directeur général adjoint de l'OCC, Mme Christelle Muabilu a tenu à encourager toute l'équipe qui a travaillé sans relâche depuis l'ouverture de la foire et l'a remercié car les activités se passent sans problèmes. L'Office Congolais de Contrôle est évaluateur de la conformité et est prêt à vous accompagner dans l'épanouissement de vos entreprises.

