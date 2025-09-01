Congo-Kinshasa: Mines - Louis Watum s'active pour des réformes insécables du secteur minier congolais

Son Excellence Louis Watum Kabamba, a procédé ce mercredi au lancement officiel de l'atelier de présentation, de consolidation et d'appropriation des recommandations issues du Dialogue National sur la gouvernance minière, organisé à Kinshasa par le Comité de Crise pour la Paix et la Sécurité (CCPS-RDC), avec l'appui technique et financier de la GIZ.

Cet atelier de deux jours réunit des représentants des services étatiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, autour d'un objectif commun : traduire en actions concrètes les recommandations issues du Dialogue National d'avril dernier et mettre en place un mécanisme de suivi participatif.

Dans son intervention, le Ministre des Mines a rappelé la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui fait du secteur minier un levier de paix, de prospérité et de souveraineté nationale. Il a également salué les engagements du Gouvernement, portés par la Première Ministre, Judith Suminwa, pour que les ressources minières cessent d'alimenter les conflits et deviennent un vecteur de développement durable et de stabilité régionale.

Le Ministre Louis Watum Kabamba a réaffirmé son engagement à :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- lutter contre la fraude et la corruption ; renforcer la transparence et la traçabilité des minerais ;

- digitaliser le cadastre minier ; assurer une redistribution équitable des revenus miniers aux communautés locales ;

- promouvoir la transformation locale des ressources afin d'accroître la valeur ajoutée nationale.

Cet atelier marque une étape décisive dans la réforme du secteur minier congolais. Ses conclusions viendront enrichir les réformes en cours et tracer une feuille de route claire pour une gouvernance minière responsable, transparente et inclusive, au service du peuple congolais et de la stabilité de toute la région des Grands Lacs.