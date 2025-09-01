Congo-Kinshasa: SG au Budget, Pierrot Nke - L'expertise, la compétence et la loyauté au service de l'Etat !

1 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par Guelord Ndokuta/CP

Dans un contexte où la République Démocratique du Congo poursuit avec détermination la réforme et la modernisation de sa gouvernance financière, il est des serviteurs de l'État dont l'action, bien que discrète, marque profondément l'efficacité de l'administration publique.

Le Secrétaire Général au Budget, Nke Pierrot, en est l'illustration parfaite. Bras administratif du Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, Son Excellence Adolphe Muzito, et du Vice-ministre du Budget, Son Excellence Élysé Bokumwana Maposo, il incarne cette génération de hauts fonctionnaires dont la loyauté n'est pas un simple mot, mais une véritable ligne de conduite. Fidèle à ses autorités hiérarchiques, rigoureux dans son travail et soucieux de l'intérêt général, Nke Pierrot s'impose comme un pilier dans la chaîne de gestion budgétaire.

Son engagement dépasse le cadre technique : il traduit une vision patriotique de l'administration, faite de rigueur, de disponibilité et de sens élevé de l'État. À travers lui, c'est toute l'administration budgétaire qui se mobilise pour mettre en oeuvre les orientations politiques et stratégiques de ses autorités, avec pour finalité le redressement, la consolidation et la modernisation des finances publiques.

À l'heure où notre pays aspire à plus de transparence, de discipline et de responsabilité dans la gestion des ressources, la loyauté et la compétence de cadres comme Nke Pierrot rappellent que la bonne gouvernance repose autant sur la vision politique que sur la fidélité et le dévouement des acteurs administratifs. Parce que servir la République, c'est d'abord servir avec loyauté.

