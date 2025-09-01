Congo-Kinshasa: La miss Universe RDC 2025 - Deborah Djema révèle ses ambitions avant d'affronter le prochain challenge

Les ambitions ultimes de la nouvelle Miss universe de la République Démocratique du Congo (RDC) ont été dévoilées au cours d'un entretien accordé à la presse après avoir remporté la couronne de l'édition 2025 à Kinshasa.

« Je suis aujourd'hui heureuse d'être cette ambassadrice pour les congolais et élue par les congolais d'ici et ceux de la diaspora à l'issue de notre compétition de Miss Universe RDC 2025. Je suis déterminé à remporter la couronne de Miss Univers 2025 dont la grande soirée mondiale est prévue en Thaïlande. Ma seule et unique ambition est de donner ce titre mondial pour la première fois à la RDC », a déclaré Deborah Djema, Miss Universe RDC 2025.

Sacrée Miss Universe RDC le 22 août dernier, la jeune femme s'apprête à porter les couleurs de son pays et de tout le continent africain sur la scène internationale. Dans son planning, il est prévu de faire le déplacement prochainement pour la Thaïlande où se déroulera la prestigieuse compétition de Miss Univers.

« Je suis très honoré d'avoir été élue par les congolais et les membres du jury. J'invite mes admirateurs à me soutenir pour affronter cette prochaine aventure jusqu'à la couronne finale », a-t-elle sollicité.

Toutefois, l'Ambassadrice de la beauté congolaise mise sur son coefficient et bagage intellectuel pour mieux défendre la RDC au concours Miss Univers au mois de novembre en Thaïlande.

« Je m'exprime en plusieurs langues dont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, le lingala. Pour moi, pour comprendre et maîtriser une culture, il faut comprendre sa langue. Chaque langue correspond à une culture différente », a révélé Deborah Djema.

« J'ai un master en digital business et commerce. J'ai une licence de Sorbonne Université Paris en langues étrangères appliquées. Et, j'ai trois spécialisations en civilisation chinoise, en sciences politiques et en affaires et commerces », a-t-elle précisé.

Sur le plan sociétal, la Miss Universe RDC a indiqué que son projet de société résulte dans la promotion du numérique où elle envisage d'aider le pays à mieux gérer ses données informatiques pour pouvoir se positionner parmi le top 5 africain.

« Mon projet compte sur la technologie et le numérique. Mon combat est que la RDC devienne l'une des puissances de la technologie et le numérique en région d'Afrique centrale dans les cinq années à venir. Et dans dix ans, le pays pourrait se retrouver parmi les puissances du monde. Notre forte densité démographique constitue déjà un avantage et c'est possible. Nous devons commencer le travail dès maintenant », a dit Deborah Djema.

Elle a aussi appelé la jeunesse congolaise à ne jamais désespérer et surtout a développé la culture de l'estime de soi dans tout le domaine de la vie. « Mon message est destiné aux jeunes et aux femmes de mon pays. C'est possible de se distinguer non seulement par sa beauté, mais aussi par son intellect. Il faut toujours garder espoir, en valorisant simplement ce que vous avez comme don inné », a conclu la Miss Universe RDC 2025.

Rappelons que Deborah Djema a été proclamé Miss Universe RDC lors du concours national qui s'est tenu le 22 août dernier au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Elle s'est distingué devant plus d'une vingtaine de candidates venues de différentes provinces du pays, par son élégance, sa prestance et son éloquence, mais surtout grâce à son projet lié à l'utilisation du numérique auprès des jeunes congolais.