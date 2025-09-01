Deux hauts gradés des FARDC qui sont tombés, arme à la main, au Nord et au Sud-Kivu vont recevoir les hommages de la nation aujourd'hui au palais du peuple, en présence du Chef de l'Etat.

Il s'agit de l'ex-Gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le Lieutenant-Général Peter Cirimwami Nkuba et du Général De Brigade Rugabisha Alexis-Lewis. Le premier est décédé le 24 janvier dernier des suites de ses blessures après avoir été touché par balles dans la cité de Sake. Tandis que le second, à Kalehe, en province du Sud-Kivu. Les deux victimes, parmi tant d'autres de cette barbarie de l'Est, seront inhumés aujourd'hui, lundi 1er septembre au cimetière «Repos du Soldat», dans la commune de la N'Sele.

Leur disparition brutale survient dans un contexte sécuritaire tendu dans l'Est du pays, où les FARDC et leurs partenaires poursuivent les opérations contre les groupes armés. Le Général Cirimwami Nkuba a été promu à titre posthume Lieutenant-Général, et des hommages officiels lui seront rendus au Palais du Peuple avant son inhumation.

Dans un communiqué de l'état-major des FARDC relayé par la presse, les funérailles de ces valeureux officiers des FARDC dont les corps sont gardés à la morgue de l'hôpital militaire de référence du camp colonel Tshatshi, se dérouleront en présence du Commandant Suprême après le recueillement, culte et dépôts des gerbes de fleurs dans l'enceinte de palais du peuple.