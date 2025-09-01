Congo-Kinshasa: Muanda - Le Camp naval Kindofula doté de nouvelles infrastructures scolaires

1 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par Jules Aubin Thamba

En marge de la rentrée des classes, confirmée pour ce lundi 1er septembre 2025, le Camp naval de Kindofula, dans le territoire de Moanda (Kongo Central), a vécu un moment fort : la remise symbolique des clés de nouvelles écoles primaire et secondaire construites pour les enfants des militaires et les communautés environnantes.

La cérémonie, tenue le 29 août 2025, a réuni le commandant de la base navale de Banana, ses collaborateurs, des représentants de l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT), le chef coutumier de Kindofula ainsi que l'aumônier militaire. Le corps de génie a procédé à la remise officielle des bâtiments scolaires aux responsables d'établissements.

Bien que les travaux de viabilisation soient encore en cours, ces infrastructures modernes sont déjà prêtes à accueillir les élèves dès la rentrée. Une avancée qui illustre l'engagement de l'État et de ses partenaires pour améliorer l'accès à une éducation de qualité dans cette zone stratégique.

Autre annonce majeure : dimanche 31 août, une seconde cérémonie a concerné la remise de 31 blocs d'habitations provisoires destinés aux soldats de troupe. Ces logements permettront de libérer les terrains réservés à la construction du tout premier quai du port en eaux profondes de Banana, un projet structurant pour le développement logistique et économique de la RDC.

Un double signal fort envoyé depuis Muanda : investir dans l'éducation et préparer l'avenir du pays par de grandes infrastructures.

