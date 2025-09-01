L'économiste mauritanien Sidi Ould Tah, élu président de la Banque africaine de développement (BAD) en mai, a pris officiellement ses fonctions ce 1eᣴ septembre 2025 lors d'une cérémonie à Abidjan (Côte d'Ivoire), siège de l'institution, promettant de continuer à construire « une Afrique robuste et prospère ».

En Côte d'Ivoire, le Docteur Sidi Ould Tah a pris fonction ce lundi matin à la tête de la Banque africaine de développement (BAD). Il avait été élu le 29 mai dernier. C'est le 9e président à diriger cette institution.

« Je prends l'engagement solennel de m'acquitter de mes devoirs et de mes fonctions avec loyauté, discrétion et conscience, en ayant uniquement à l'esprit, l'intérêt de la Banque », a affirmé Sidi Ould Tah, devant un parterre d'officiels. Après ces mots solennels, il a rappelé l'urgence de « revisiter le plan d'investissement » et de « changer de paradigme ».

Le nouveau président de la BAD n'a pas mentionné de données chiffrées, mais il a rappelé le contexte compliqué, évoquant notamment, la baisse de l'aide publique au développement, le poids des dettes des pays africains, ou encore l'impact des changements climatiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mettre l'accent sur les partenariats

Dans un tel contexte, Sidi Ould Tah met l'accent sur les partenariats avec d'autres institutions, dit-il tout en saluant la présence de Rémy Rioux, le président de l'Agence française de développement (AFD).

Sidi Ould Tah veut, par ailleurs, renforcer l'institution financière régionale et lui donner les moyens de bâtir des infrastructures solides face aux effets des changements climatiques.

Le nouveau président de la BAD a chaudement remercié le président Ivoirien pour son « précieux soutien » au moment de sa campagne. Quant aux gouverneurs qui l'ont élu, ils lui ont réaffirmé leur confiance. « Les gouverneurs sont convaincus de votre programme, vous êtes l'homme de la situation », a souligné Ludovic Gatsé, le président du Conseil des gouverneurs.

À la BAD, Sidi Ould Tah succède au Nigérian Akinwumi Adesina, qui était aux commandes depuis 2015.