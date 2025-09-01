Gabon: Élections - Gaston Midoungani absent aux joutes électorales pour se concentrer sur des projets personnels

Absent des prochaines des législatives et des locales, l'homme politique, membre du Parti démocratique gabonais (PDG), Gaston Midoungani, affirme qu'il va soutenir l'ensemble de ses proches, en particulier son épouse, Liliane Frida Mindoungani. Elle est candidate aux locales dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville.

À la question de savoir si Gaston Midoungani est candidat ? Il répond par la négation : "Non, non, non, parce que là vous mélangez beaucoup de sujets, je ne suis pas candidat." assure-t-il.

Selon ce dernier, ce choix se fait tout simplement parce qu'en ce moment, il se concentre sur ses affaires. En revanche, c'est son épouse qui est de nouveau candidate. Je me concentre sur mes affaires. C'est mon épouse qui est candidate, tête de liste à la mairie du 6e arrondissement, Eliane Frida Mindougani, tout simplement parce qu'elle, quand elle était maire du 6e arrondissement, elle a transformé la mairie du 6e arrondissement." a-t-il déclaré.

À propos de la décentralisation, il a fait comprendre qu'il reste convaincu qu'au moment venu, quand la campagne va commencer, il saura quoi dire. Mais pour le moment, la campagne n'a pas commencé.

Comme pour affirmer son attachement à son épouse, il soutient être candidat par le biais de son épouse. "Oui, je suis candidat par le biais de mon épouse, parce que nous sommes mariés en bien commun, parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une même et seule chair. Je suis candidat par le biais de mon épouse " affirme t-il.

De plus, il souligne sa passion pour la chose politique, en déclarant qu'il est candidat par le biais de ses petits frères, par le biais de ses grands frères. "J'ai un candidat aussi ailleurs, que ce soit au 3e, que ce soit de partout. Nous sommes à tout prix Gabonais. Je vais vous appeler pour solliciter votre aide"lance t-il.

Beaucoup, selon lui, auraient souhaité qu'il soit candidat, mais il en a décidé autrement. Pour lui, chaque chose en son temps.