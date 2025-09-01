Gabon: Soutien scolaire gratuit (cours de vacances) - Un mois et demi d'espoir pour les élèves de Mounana !

Pendant un mois et demi, le lycée Bruno Bokoko de Mounana a vibré au rythme des cours de soutien gratuits financés par le Conseiller spécial du président de la République, Rodrigue Bokoko, toujours soucieux de la réussite scolaire des Mwana.

De la 6e à la Terminale, chaque élève a bénéficié de ce programme afin d'aborder sereinement l'année scolaire 2025-2026.

Au terme de ces cours, une évaluation a été organisée pour mesurer les acquis, s'en est suivie de la remise de kits scolaires complets aux trois meilleurs élèves de chaque classe.

Une journée récréative est venue clore cette étape éducative, en présence des autorités locales, d'Emerick Maka Tongo, responsable de l'hôtel Appart Thérèse de Massango, et bien d'autres délégations.

Enfin, pour magnifier cette initiative, Rodrigue Bokoko a invité à sa résidence du quartier Omoï, tous les lauréats du baccalauréat et du BEPC de l'année 2025 du district de Mounana afin de leur prodiguer des conseils précieux pour l'avenir.

Il faut noter que lors de l'année scolaire écoulée, le Conseiller spécial, pour un partage équitable comme le prône le président Brice Clotaire Oligui Nguema, avait également financé l'ouverture d'un prépa BAC et BEPC.