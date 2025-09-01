Gabon: Mayumba - La Ministre Gninga Chaning Zenaba au chevet des élèves pour la rentrée scolaire

À l'aube de la rentrée scolaire, Madame Gninga Chaning Zenaba, Ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat, des PME/PMI, a posé un acte fort en direction des enfants de Mayumba, sa commune d'origine. Fille de cette terre qui a vu grandir sa mère et forger ses premières convictions, la Ministre a tenu à témoigner son attachement profond à sa communauté.

C'est avec émotion et fierté qu'elle a annoncé l'octroi de fournitures scolaires aux élèves de Mayumba. Un geste qu'elle qualifie de modeste, mais porteur de sens, visant à encourager la jeunesse locale et à rappeler que chaque enfant représente une promesse d'avenir pour la commune et pour le Gabon tout entier.

« Investir dans nos enfants, c'est bâtir un avenir plus fort, plus juste et plus lumineux », a souligné Madame la Ministre, réaffirmant ainsi sa volonté de rester proche de ses racines et engagée pour un développement équitable.

Ce don s'inscrit dans une démarche de soutien concret aux familles et à l'éducation, au coeur de sa vision d'un entrepreneuriat inclusif et d'un commerce au service de tous.