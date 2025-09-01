Gabon: Mayumba - La Ministre Gninga Chaning Zenaba au chevet des élèves pour la rentrée scolaire

1 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Wesley A

À l'aube de la rentrée scolaire, Madame Gninga Chaning Zenaba, Ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat, des PME/PMI, a posé un acte fort en direction des enfants de Mayumba, sa commune d'origine. Fille de cette terre qui a vu grandir sa mère et forger ses premières convictions, la Ministre a tenu à témoigner son attachement profond à sa communauté.

C'est avec émotion et fierté qu'elle a annoncé l'octroi de fournitures scolaires aux élèves de Mayumba. Un geste qu'elle qualifie de modeste, mais porteur de sens, visant à encourager la jeunesse locale et à rappeler que chaque enfant représente une promesse d'avenir pour la commune et pour le Gabon tout entier.

« Investir dans nos enfants, c'est bâtir un avenir plus fort, plus juste et plus lumineux », a souligné Madame la Ministre, réaffirmant ainsi sa volonté de rester proche de ses racines et engagée pour un développement équitable.

Ce don s'inscrit dans une démarche de soutien concret aux familles et à l'éducation, au coeur de sa vision d'un entrepreneuriat inclusif et d'un commerce au service de tous.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.