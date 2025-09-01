Gabon: 30 août 2023 - De la rupture historique à l'espérance de la 5e République

analyse

Le 30 août 2023 restera gravé dans la mémoire collective du Gabon comme une date charnière. Certains l'appellent « coup d'État », d'autres préfèrent le terme de « coup de libération ». Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un moment de rupture historique dont il importe de comprendre les causes, les enseignements et les perspectives.

Les causes d'une rupture inévitable

Ce basculement trouve ses racines dans une triple crise : politique, socio-économique et institutionnelle. Pendant plus de 55 ans, le pays a vécu sous une hégémonie familiale, marquée par des contestations électorales récurrentes et une rupture grandissante entre gouvernants et gouvernés. Malgré l'abondance des ressources, la gestion opaque des richesses, la montée des inégalités et le chômage massif des jeunes ont accentué le désenchantement social.

L'élection présidentielle d'août 2023 a agi comme un catalyseur. La perception d'un peuple privé de son choix démocratique a précipité l'intervention de l'armée, présentée comme un ultime recours pour préserver la paix, éviter le chaos et restaurer la souveraineté populaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les enseignements du 30 août

Le premier enseignement est qu'il s'agit d'un tournant historique : la fin d'un cycle et l'ouverture d'une nouvelle ère. Le 30 août est apparu comme un acte de rupture avec un passé jugé injuste et comme un appel pressant à la refondation de l'État.

Politiquement, cette expérience rappelle la nécessité d'une gouvernance transparente, inclusive et responsable. Elle consacre la souveraineté populaire comme socle de légitimité et souligne l'importance de la vigilance citoyenne pour prévenir toute dérive autoritaire.

Socialement, elle exprime l'aspiration profonde du peuple gabonais à la justice, à la paix et à l'équité. La jeunesse, en particulier, a démontré par son adhésion massive sa volonté de changement.

Enfin, institutionnellement, ces événements révèlent le besoin impérieux de réformes profondes pour renforcer l'État de droit. L'armée a joué son rôle de stabilisateur, Cependant, chacun est appelé à jouer un rôle pour la construction du nouveau Gabon sous l'ère de la 5e République.

La transition et la perspective de la 5e République

La transition ouverte depuis août 2023 a permis de restaurer un climat de paix, de stabilité et de réconciliation nationale. Elle a aussi ouvert un espace inédit de dialogue inclusif entre acteurs politiques, société civile et diaspora, tout en recentrant les priorités sur la lutte contre la corruption, la refondation institutionnelle et la justice sociale.

Mais cette étape ne doit être qu'un tremplin. La véritable perspective est l'entrée dans une 5e République fondée sur des institutions solides, crédibles et respectées. Une démocratie renforcée, avec des élections libres, une justice indépendante et une presse libre, doit en être le socle.

Plus largement, il s'agit de construire un nouveau contrat social, où l'équité, la redistribution des richesses et l'unité nationale seront les piliers.

Le 30 août n'est pas seulement un moment de rupture politique. Il doit devenir un repère historique, célébré comme la victoire d'un peuple sur l'injustice et la confiscation du pouvoir. De cette transition doit émerger la 5e République : celle de la justice, de la démocratie et du partage équitable des richesses. C'est à ce prix que le Gabon retrouvera pleinement sa dignité et son destin.

Francis Edgard SIMA MBA

Consultant International MCCA