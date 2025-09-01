Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire à Goma - Faible affluence d'élèves en raison de la crise économique et sécuritaire

1 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La rentrée scolaire ce lundi 1er septembre a été très timide à Goma, dans le Nord-Kivu, sous occupation du M23 depuis plusieurs mois. Les enseignants étaient présents dès les premières heures, mais de nombreux parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école.

Parmi les principales raisons de cette faible affluence en ce premier jour de classe, des parents interrogés par Radio Okapi évoquent le manque de moyens financiers pour acheter les fournitures scolaires, conséquence directe de la crise socio-économique, aggravée par la fermeture prolongée des banques. D'autres citent également des messages diffusés sur les réseaux sociaux, attribués aux combattants Wazalendo, appelant à la prudence quant à la fréquentation des écoles.

Ce climat d'insécurité et de précarité a découragé de nombreux parents, entraînant une rentrée timide dans plusieurs établissements scolaires publics, conventionnés et privés de la ville de Goma.

Malgré la faible présence des élèves, les enseignants restent engagés. Le directeur principal de l'école primaire d'application de l'Institut Mont-Goma, Mwamba Bukoko John, appelle les parents à surmonter leurs craintes afin de permettre le bon déroulement des cours, soulignant que le calendrier scolaire a bel et bien débuté ce 1er septembre.

