Congo-Kinshasa: Pénurie de sang à la coordination de transfusion sanguine de la Tshopo faute de financement

Le bureau de coordination de la transfusion sanguine de la province de Tshopo fait face à une pénurie sévère de poches de sang depuis plusieurs mois, rendant difficile la satisfaction des besoins annuels des hôpitaux qui dépassent 11 000 unités, a rapporté samedi 30 août, le responsable de ce programme, Dr Cherubin Mbongo.

Cette pénurie critique est principalement due à un manque de financement depuis 2024, après l'arrêt du soutien financier du Fonds mondial et de la Banque mondiale. Depuis lors, le service fonctionne en autofinancement avec des moyens limités, ce qui réduit considérablement sa capacité à collecter et traiter le sang nécessaire.

Dr Cherubin Mbongo, coordinateur du programme de transfusion sanguine, déplore ce dysfonctionnement imputable à l'absence de fonds pour assurer les frais de fonctionnement indispensables à la collecte et à la qualité du sang. Malgré les efforts de collecte et les campagnes ponctuelles, la structure ne parvient pas à satisfaire les demandes croissantes des institutions sanitaires de Kisangani et de toute la province. Cette pénurie met en danger la prise en charge médicale des patients nécessitant des transfusions, en particulier dans un contexte où les besoins sont exacerbés par les conflits dans l'Est du pays.

Ainsi, sans un retour à un financement adéquat de l'État ou d'organismes partenaires, la coordination provinciale de transfusion sanguine de la Tshopo restera dans l'incapacité de remplir pleinement sa mission cruciale, ajoute Dr Mbongo.