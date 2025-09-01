Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire effective à Kindu - Élèves et enseignants au rendez-vous ce 1er septembre

La rentrée scolaire a été effective ce lundi 1er septembre à Kindu, dans la province du Maniema. Dès les premières heures de la matinée, les élèves, vêtus de leurs uniformes, ont été aperçus dans les différentes artères de la ville, sacs sur le dos, chaussures aux pieds, arborant pour certains un large sourire, heureux de retrouver leurs camarades après une pause de deux mois.

Sur la cour d'une école primaire de Kindu, le reporter de Radio Okapi a rencontré plusieurs élèves qui patientaient avant le mot d'accueil des responsables. L'un d'eux confiait : « Je suis très content de reprendre l'école aujourd'hui. Ça me fait du bien d'être avec mes amis et de voir monsieur l'enseignant ».

Des parents accompagnaient également leurs enfants, assurant un suivi serein de ce premier jour de classe. Toutefois, ces derniers appellent les autorités congolaises à régulariser la situation salariale des enseignants afin d'éviter que l'année scolaire ne soit perturbée par des grèves, comme ce fut le cas l'an dernier.

Après le mot de bienvenue, un appel à l'engagement a été lancé aux élèves, les invitant à faire preuve d'assiduité et de persévérance. « Une fois dans les salles de classe, c'est place au travail », a-t-on souligné.

Les responsables scolaires sont restés fermes sur le démarrage des cours, quel que soit le nombre d'élèves inscrits : « Pas question d'attendre les retardataires, ils nous rejoindront. Nous commençons conformément au calendrier scolaire », a déclaré le directeur du complexe scolaire Mwamba.

A la veille de la rentrée scolaire, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 à l'intérim, Kefa Madua Bwanamoy affirmait que tout est mis en place pour une rentrée réussie et massive, appelant les enseignants à se présenter à l'école tôt le matin.

Kefa Madua Bwanamoy avait également appelé les élèves à venir en classe, même s'ils ne disposent pas encore de toutes leurs fournitures scolaires, pour éviter tout retard dans le déroulement des cours.