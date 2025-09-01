Congo-Kinshasa: Boxe - Le Congolais Junior Makabu affronte le Ghanéen Dodzi Kemeh ce vendredi à Kinshasa

Le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu défendra, ce vendredi 5 septembre, sa ceinture WBC Afrique face au Ghanéen Dodzi Kemeh, dans un combat attendu au Stade des Martyrs de Kinshasa.

Makabu évoluera dans la catégorie des lourds-légers, avec l'ambition de se qualifier à nouveau pour le titre mondial de cette division.

Initialement prévu pour le 2 août dernier, le combat a été reporté pour des raisons d'ordre organisationnel.

Le boxeur congolais avait entamé sa préparation par un camp d'entraînement en Roumanie, à la recherche d'un sparring-partner de qualité, avant de poursuivre son travail en Afrique du Sud sous la supervision de son coach congolais, Charles Kisolokele.

Le dernier combat de Junior Makabu remonte au 21 décembre 2024, lorsqu'il avait battu l'Égyptien Wagdy Attia par KO au 3e round, au Gymnase Jumelé du Stade des Martyrs à Kinshasa.

Avant cette victoire, Makabu avait perdu son titre mondial WBC des poids lourds-légers face à Noel Mikaelian, lors d'un combat disputé à Miami, aux États-Unis, le 4 novembre 2023.