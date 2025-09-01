Afrique: Eliminatoires Coupe du Monde - Les Léopards à Juba pour jouer les Bright Stars du Soudan du Sud

Les Léopards seniors messieurs ont entamé leur rassemblement ce dimanche 31 août à Juba, capitale du Soudan du Sud, en vue du match contre la sélection locale, comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026.

Sur les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Sébastien Desabre, quinze sont attendus ce lundi 1eᣴ septembre sur le lieu du regroupement. Ils rejoignent Fiston Kalala Mayele, sociétaire du club égyptien Pyramids FC, premier à fouler le sol sud-soudanais.

Outre la rencontre Soudan du Sud-RDC, les Léopards préparent également le choc face aux Lions de la Teranga du Sénégal, prévu le mardi 9 septembre à 17h00 au Stade des Martyrs, à Kinshasa.

Logée dans le groupe B, la RDC occupe actuellement la tête du classement avec 13 points, devant le Sénégal et le Soudan, qui comptent chacun 12 points, avec une différence de buts respective de +7 et +6.

Le Togo est 4e avec 4 points, suivi du Soudan du Sud (3 points), tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 2 points