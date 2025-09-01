Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le programme complet des matches des 7e et 8e journées du continent

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 débutent le mercredi 15 novembre, les pays se disputant les neuf places pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
1 Septembre 2025
Par Ndiasse Sambe

Les 7e et 8 journées des éliminatoires la Coupe du monde 2026 ont lieu du mercredi 03 septembre au mardi 8 septembre. À quatre et trois journées de la fin, cette fenêtre s'annonce décisive avec des chocs : Gabon-Côte d'Ivoire, RD Congo-Sénégal, Burkina-Égypte ou encore Afrique du Sud-Nigeria.

Septième Journée (Horaires en temps universel)

Mercredi 03 septembre 2025

13h: Seychelles - Gabon, Côte d'Or National Sports Complex, Saint-Pierre

Jeudi 04 septembre 2025

13h: Tchad - Ghana, Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno, N'Djamena

16h: Guinée-Bissau - Sierra Leone, Estádio 24 de Setembro, Bissau

Maurice - Cap-Vert, Côte d'Or National Sports Complex, Saint-Pierre

Angola - Libye, Estádio 11 de Novembro, Luanda

Madagascar - République centrafricaine, Stade Larbi-Zaouli, Casablanca

São Tomé-et-Príncipe - Guinée équatoriale, Stade municipal d'Oujda, Oujda

19h: Cameroun - Eswatini, Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo, Yaoundé

Tunisie - Liberia, Stade Hammadi-Agrebi, Radès

Algérie - Botswana, Stade Hocine-Aït-Ahmed, Boukhalfa

Mali - Comores, Stade Municipal de Berkane, Berkane

Vendredi 05 septembre 2025

12h: Soudan du Sud - RD Congo, Juba Stadium, Juba

Somalie - Guinée, Mandela National Stadium, Kira Town

13h: Kenya - Gambie, Moi International Sports Centre, Nairobi

Namibie - Malawi, Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

16h: Djibouti - Burkina Faso, Estádio 24 de Setembro, Bissau

Lesotho - Afrique du Sud, Dr. Petrus Molemela Stadium, Mangaung

Bénin - Zimbabwe, Stade Olympique d'Ebimpé, Ebimpé

Ouganda - Mozambique, Mandela National Stadium, Kira Town

19h: Sénégal - Soudan, Stade Abdoulaye Wade, Diamniadio

Mauritanie - Togo, Stade municipal de Nouadhibou, Nouadhibou

Égypte - Éthiopie, Cairo International Stadium, Le Caire

Côte d'Ivoire - Burundi, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan

Maroc - Niger, Complexe Sportif Prince-Moulay-Abdellah, Rabat

Samedi 06 septembre 2025

16h: Nigeria - Rwanda, Godswill Akpabio International Stadium, Uyo

Huitième journée

Dimanche 07 septembre 2025

16h: République centrafricaine - Comores, Stade d'Honneur, Meknès

Lundi 08 septembre 2025

13h: Zambie - Maroc, Levy Mwanawasa Stadium, Ndola

Mozambique - Botswana, Estadio do Zimpeto, Maputo

Guinée équatoriale - Tunisie, Nuevo Estadio de Malabo, Malabo

16h: Guinée-Bissau - Djibouti, Estádio 24 de Setembro, Bissau

Ouganda - Somalie, Mandela National Stadium, Kira Town

Guinée - Algérie, Stade Mohammed V, Casablanca

Malawi - Liberia, Bingu National Stadium, Lilongwe

Madagascar - Tchad, Stade Larbi-Zaouli, Casablanca

19h: Libye - Eswatini, March 28 Stadium, Benghazi

Ghana - Mali, Accra Sports Stadium, Accra

Mardi 09 septembre 2025

13h: Sierra Leone - Éthiopie, Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Paynesville

Zimbabwe - Rwanda, Orlando Stadium, Johannesburg

Tanzanie - Niger, Amaan Stadium, Zanzibar City

Namibie - São Tomé-et-Príncipe, Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

Kenya - Seychelles, Moi International Sports Centre, Nairobi

16h : Burkina Faso - Égypte, Stade du 4-Août, Ouagadougou

RD Congo - Sénégal, Stade des Martyrs, Kinshasa

Togo - Soudan, Stade de Kégué, Lomé

Afrique du Sud - Nigeria, Free State Stadium, Mangaung

Cap-Vert - Cameroun, Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia

19h : Mauritanie - Soudan du Sud, Stade municipal de Nouadhibou, Nouadhibou

Gabon - Côte d'Ivoire, Stade de Franceville, Franceville

Gambie - Burundi, Stade national de Nyayo, Nairobi

Bénin - Lesotho, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan

Angola - Maurice, Estádio 11 de Novembro, Luanda

