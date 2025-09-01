Les 7e et 8 journées des éliminatoires la Coupe du monde 2026 ont lieu du mercredi 03 septembre au mardi 8 septembre. À quatre et trois journées de la fin, cette fenêtre s'annonce décisive avec des chocs : Gabon-Côte d'Ivoire, RD Congo-Sénégal, Burkina-Égypte ou encore Afrique du Sud-Nigeria.
Septième Journée (Horaires en temps universel)
Mercredi 03 septembre 2025
13h: Seychelles - Gabon, Côte d'Or National Sports Complex, Saint-Pierre
Jeudi 04 septembre 2025
13h: Tchad - Ghana, Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno, N'Djamena
16h: Guinée-Bissau - Sierra Leone, Estádio 24 de Setembro, Bissau
Maurice - Cap-Vert, Côte d'Or National Sports Complex, Saint-Pierre
Angola - Libye, Estádio 11 de Novembro, Luanda
Madagascar - République centrafricaine, Stade Larbi-Zaouli, Casablanca
São Tomé-et-Príncipe - Guinée équatoriale, Stade municipal d'Oujda, Oujda
19h: Cameroun - Eswatini, Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo, Yaoundé
Tunisie - Liberia, Stade Hammadi-Agrebi, Radès
Algérie - Botswana, Stade Hocine-Aït-Ahmed, Boukhalfa
Mali - Comores, Stade Municipal de Berkane, Berkane
Vendredi 05 septembre 2025
12h: Soudan du Sud - RD Congo, Juba Stadium, Juba
Somalie - Guinée, Mandela National Stadium, Kira Town
13h: Kenya - Gambie, Moi International Sports Centre, Nairobi
Namibie - Malawi, Obed Itani Chilume Stadium, Francistown
16h: Djibouti - Burkina Faso, Estádio 24 de Setembro, Bissau
Lesotho - Afrique du Sud, Dr. Petrus Molemela Stadium, Mangaung
Bénin - Zimbabwe, Stade Olympique d'Ebimpé, Ebimpé
Ouganda - Mozambique, Mandela National Stadium, Kira Town
19h: Sénégal - Soudan, Stade Abdoulaye Wade, Diamniadio
Mauritanie - Togo, Stade municipal de Nouadhibou, Nouadhibou
Égypte - Éthiopie, Cairo International Stadium, Le Caire
Côte d'Ivoire - Burundi, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan
Maroc - Niger, Complexe Sportif Prince-Moulay-Abdellah, Rabat
Samedi 06 septembre 2025
16h: Nigeria - Rwanda, Godswill Akpabio International Stadium, Uyo
Huitième journée
Dimanche 07 septembre 2025
16h: République centrafricaine - Comores, Stade d'Honneur, Meknès
Lundi 08 septembre 2025
13h: Zambie - Maroc, Levy Mwanawasa Stadium, Ndola
Mozambique - Botswana, Estadio do Zimpeto, Maputo
Guinée équatoriale - Tunisie, Nuevo Estadio de Malabo, Malabo
16h: Guinée-Bissau - Djibouti, Estádio 24 de Setembro, Bissau
Ouganda - Somalie, Mandela National Stadium, Kira Town
Guinée - Algérie, Stade Mohammed V, Casablanca
Malawi - Liberia, Bingu National Stadium, Lilongwe
Madagascar - Tchad, Stade Larbi-Zaouli, Casablanca
19h: Libye - Eswatini, March 28 Stadium, Benghazi
Ghana - Mali, Accra Sports Stadium, Accra
Mardi 09 septembre 2025
13h: Sierra Leone - Éthiopie, Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Paynesville
Zimbabwe - Rwanda, Orlando Stadium, Johannesburg
Tanzanie - Niger, Amaan Stadium, Zanzibar City
Namibie - São Tomé-et-Príncipe, Obed Itani Chilume Stadium, Francistown
Kenya - Seychelles, Moi International Sports Centre, Nairobi
16h : Burkina Faso - Égypte, Stade du 4-Août, Ouagadougou
RD Congo - Sénégal, Stade des Martyrs, Kinshasa
Togo - Soudan, Stade de Kégué, Lomé
Afrique du Sud - Nigeria, Free State Stadium, Mangaung
Cap-Vert - Cameroun, Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia
19h : Mauritanie - Soudan du Sud, Stade municipal de Nouadhibou, Nouadhibou
Gabon - Côte d'Ivoire, Stade de Franceville, Franceville
Gambie - Burundi, Stade national de Nyayo, Nairobi
Bénin - Lesotho, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan
Angola - Maurice, Estádio 11 de Novembro, Luanda