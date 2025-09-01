Togo: Des prix stables pour la rentrée scolaire

1 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Plus que deux semaines avant la rentrée scolaire fixée au 15 septembre et déjà l'effervescence gagne les familles. Entre achat de fournitures, préparation des tenues et paiement des frais de scolarité, les parents s'activent pour que leurs enfants reprennent le chemin des classes dans de bonnes conditions.

Sur les marchés, les fournitures sont disponibles et les prix jugés globalement stables. Les cahiers de 100 pages, indispensables pour la plupart des élèves, s'achètent entre 1 000 et 1 500 Fcfa le paquet.

Si les fournitures scolaires constituent une part importante du budget de la rentrée, les parents doivent également prévoir d'autres dépenses : tenues scolaires, frais de scolarité et petits équipements.

Toutefois, pour les familles ayant des enfants inscrits dans le public, le poids est allégé grâce à la gratuité des frais de scolarité, mesure en vigueur depuis l'année scolaire 2021-2022.

Mise en place par le gouvernement, elle vise à faciliter l'accès à l'éducation et réduire la charge financière pour les ménages.

