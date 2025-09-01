Sénégal: Démarrage du Djambandong 2025 - Cohésion, patrimoine et innovations dans la tradition Mandingue

Ce dimanche 31 août 2025, la collectivité mandingue de Mbour a donné le coup d'envoi des activités initiatiques connues sous le nom de Djambo Djambo ou Djambandong, marquant l'ouverture du Sefran Mandingue. Sous la conduite du secrétaire général Mamadou Aidara Diop, la cérémonie a réuni initiés, notables, autorités coutumières mandingues et habitants dans une ambiance festive et empreinte de solennité. « Rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver encore cette année pour célébrer le Septmbre Mandingue, qui débute par le Djambandong, la danse des feuilles.

Elle consiste à amener les jeunes circoncis et à les installer chacun dans son "lul" (case d'initiation). C'est un événement majeur de notre tradition », explique Mamadou Aidara Diop. Malgré quelques difficultés liées aux autorisations, les organisateurs se félicitent du soutien du préfet de Mbour Amadou Diop et des autorités civiles, militaires et coutumières, qui ont permis à la manifestation de se tenir dans le respect des usages.

Pour cette édition 2025, l'accent est mis sur le renforcement de la cohésion, non seulement au sein de la collectivité mandingue, mais aussi avec l'ensemble de la population mbouroise. « Le Kankourang, le Djambandong et le Septembre Mandingue ne sont plus la propriété exclusive de la communauté mandingue ; c'est désormais un patrimoine partagé avec tous les Mbourois et, plus largement, avec le peuple sénégalais », affirme M. Diop. Cette ouverture s'accompagne d'une volonté de mobiliser la jeunesse autour d'actions citoyennes : reboisement, nettoyage, campagnes de sensibilisation sanitaire et engagement dans le développement économique et social.

Innovation : La création des Alpha Kafo

L'édition 2025 se distingue également par une innovation organisationnelle : l'installation des Alpha Cafo, un collège de sages âgés de 85 à 89 ans, chargés de seconder le président de la collectivité, Boubacar Diamba. « Dans la tradition mandingue, les anciens guident et les plus jeunes suivent. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place un comité de soutien pour accompagner le président dans ses tâches, l'aider à exécuter ses directives et préserver l'esprit du Sanfereen (solidarité intergénérationnelle) », explique le secrétaire général.

Les Alpha Cafo transcendent les sections locales et se mettent au service de toute la collectivité mandingue, garantissant la continuité et l'unité des actions culturelles.